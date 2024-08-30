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В Омске двухлетняя девочка выпала из окна

Ребёнка увезли в больницу.

Источник: Om1 Омск

Во вторник, 27 августа, СК России по Омской области сообщило о несчастном случае, который произошёл с маленьким ребёнком.

Двухлетняя девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна со второго этажа. В результате пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

«По каждому несчастному случаю с детьми следователями и сотрудниками полиции проводятся проверки, устанавливаются причины случившегося», — отметили в ведомстве.

Как сообщили следователи, после подобных случаев взрослые привлекаются к административной, а в некоторых ситуациях — к уголовной ответственности.

Напомним, в июне этого года в Омской области в один день двое детей выпали из окон. В Кировском округе с балкона второго этажа выпала девочка в возрасте двух лет и 10 месяцев. В Марьяновском районе выпала полуторагодовалая девочка, также из окна второго этажа.

несчастный случай