В Омске двухлетняя девочка выпала из окна

Во вторник, 27 августа, СК России по Омской области сообщило о несчастном случае, который произошёл с маленьким ребёнком.
Двухлетняя девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна со второго этажа. В результате пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
«По каждому несчастному случаю с детьми следователями и сотрудниками полиции проводятся проверки, устанавливаются причины случившегося», — отметили в ведомстве.
Как сообщили следователи, после подобных случаев взрослые привлекаются к административной, а в некоторых ситуациях — к уголовной ответственности.
Напомним, в июне этого года в Омской области в один день двое детей выпали из окон. В Кировском округе с балкона второго этажа выпала девочка в возрасте двух лет и 10 месяцев. В Марьяновском районе выпала полуторагодовалая девочка, также из окна второго этажа.