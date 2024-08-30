В Омске двухлетняя девочка выпала из окна

Напомним, в июне этого года в Омской области в один день двое детей выпали из окон. В Кировском округе с балкона второго этажа выпала девочка в возрасте двух лет и 10 месяцев. В Марьяновском районе выпала полуторагодовалая девочка, также из окна второго этажа.