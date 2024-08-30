В Омской области начальница почты осуждена за хищение ценностей на 1,2 млн рублей

«Судом установлено, что, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи 3 класса Кормиловка 646970 Калачинского почтамта, в период с января по февраль 2024 года, используя своё служебное положение, совершила хищение денежных средств и товарно-материальных ценностей, на общую сумму 1 242 458 ₽ 91 коп, причинив тем самым Калачинскому почтамту Управления федеральной почтовой связи Омской области-Филиала федерального государственного унитарного предприятия “Почта России” материальный ущерб в особо крупном размере», — цитируют обвинительное заключение в пресс-службе инстанции.
Уточняется, что в рамках процесса женщина признала вину в инкриминируемом преступлении, возместила ущерб в указанном объеме и всячески содействовала раскрытию преступления, что, как поясняется в публикации, сказалось на конечном вердикте.
Таким образом, суд посчитал достаточным наказание в виде 3 лет тюремного заключения, хотя максимальная санкция вменяемой ей статьи предполагала до 10 лет в колонии. Правда, отбывать его, согласно приговору, сельчанка будет не сразу, а после того как ее ребенку исполнится 14 лет.