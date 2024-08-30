Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области начальница почты осуждена за хищение ценностей на 1,2 млн рублей

Пресс-служба Кормиловского районного суда Омской области в пятницу, 30 августа 2024 года, обнародовала итоги разбирательства по обвинению бывшей и.о. начальника местного отделения почтовой связи, обвиняемой в «Присвоении с использованием своего служебного положения в особо крупном размере».

Источник: AP 2023

«Судом установлено, что, исполняя обязанности начальника отделения почтовой связи 3 класса Кормиловка 646970 Калачинского почтамта, в период с января по февраль 2024 года, используя своё служебное положение, совершила хищение денежных средств и товарно-материальных ценностей, на общую сумму 1 242 458 ₽ 91 коп, причинив тем самым Калачинскому почтамту Управления федеральной почтовой связи Омской области-Филиала федерального государственного унитарного предприятия “Почта России” материальный ущерб в особо крупном размере», — цитируют обвинительное заключение в пресс-службе инстанции.

Уточняется, что в рамках процесса женщина признала вину в инкриминируемом преступлении, возместила ущерб в указанном объеме и всячески содействовала раскрытию преступления, что, как поясняется в публикации, сказалось на конечном вердикте.

Таким образом, суд посчитал достаточным наказание в виде 3 лет тюремного заключения, хотя максимальная санкция вменяемой ей статьи предполагала до 10 лет в колонии. Правда, отбывать его, согласно приговору, сельчанка будет не сразу, а после того как ее ребенку исполнится 14 лет.