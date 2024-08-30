В Омской области начальница почты осуждена за хищение ценностей на 1,2 млн рублей

Таким образом, суд посчитал достаточным наказание в виде 3 лет тюремного заключения, хотя максимальная санкция вменяемой ей статьи предполагала до 10 лет в колонии. Правда, отбывать его, согласно приговору, сельчанка будет не сразу, а после того как ее ребенку исполнится 14 лет.