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Женщина попала под колеса Toyota RAV4 на улице Чкалова в Самаре

В Самаре иномарка сбила местную жительницу, переходившую дорогу на зеленый свет.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В четверг, 29 августа 2024 года, в 06:40 в Ленинском районе Самары произошло серьезное ДТП с участием пешехода. 59-летняя женщина попала под колеса иномарки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, 47-летний водитель автомобиля Toyota RAV4 двигался по улице Чкалова в направлении улицы Полевая. Напротив дома № 100 он не заметил женщину и сбил ее. Пострадавшая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все детали и обстоятельства произошедшего, проводится проверка.