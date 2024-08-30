В Крыму снизилось количество ДТП

«По количеству ДТП за семь месяцев идет снижение на 8,2%, по погибшим — на 26,2%, по пострадавшим — на 11,7%. Те цели и задачи, которые стоят перед нами в рамках проекта “Безопасные и качественные дороги”, мы их выполняем и стараемся снижать в полном объеме эту статистику».