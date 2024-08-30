В Крыму снизилось количество ДТП

«По количеству ДТП за семь месяцев идет снижение на 8,2%, по погибшим — на 26,2%, по пострадавшим — на 11,7%. Те цели и задачи, которые стоят перед нами в рамках проекта “Безопасные и качественные дороги”, мы их выполняем и стараемся снижать в полном объеме эту статистику».
Однако есть и печальные данные. По словам Борисенко, все чаще во время ДТП страдают пешеходы. Причем, те, которые в ночное время ходят без светоотражателей, подчеркнул он.
«Сильно беспокоят пешеходы, это незащищенные граждане, при совершении ДТП они получают тяжелые увечья, порой есть и летальные исходы. 181 ДТП зарегистрировано за семь месяцев, 32 погибших и 150 пострадавших. Если посмотреть на эту цифру на общем фоне, когда 120 и 32 — это четверть, а могло их не быть», — сказал Борисенко.
Кроме того, рассказал начальник управления Госавтоинспекции Крыма, за этот год пресечено более 13 тысяч правонарушений водителями мототранспорта.
При этом улучшения наблюдаются по статистике фотофиксации ремней безопасности.
«Больше водителей и пассажиров стали пристегиваться, это положительная динамика. Если человек пристегнут ремнем безопасности, то при столкновении он обезопасит его на 30−40 процентов», — уточнил он.
На данный момент увеличение количества камер фиксации в Крыму не планируется, добавил Борисенко.
Чтобы минимизировать количество происшествий и пробок на дорогах в столице Крыма идет активная модернизация светофоров. В этом году в Симферополе обновили 35 из них. Остальные планируют заменить до конца года, уточнил он.
«Город заключил договор со Службой автомобильных дорог, которая в свою очередь заключила договор с подрядчиком на модернизацию остальных светофорных объектов. Мы с главой республики Сергеем Аксеновым проговаривали этот вопрос, он поддержал эту идею, финансирование на это есть», — рассказал Борисенко.