«Пять малышей — в больнице»: Что известно о ситуации в детсаду в Волгодонске, где у воспитанников нашли симптомы инфекции

— Хочу напомнить горожанам, что вирусная инфекция особенно активна в летний период, период массовых отпусков, выезда за пределы города. Поэтому необходимо усилить профилактические мероприятия в семьях: соблюдать гигиенические нормы; не оставлять без внимания появление симптомов, характерных для вирусных инфекций; своевременно обращаться за медицинской помощью; не заниматься самолечением; не водить детей в организованные коллективы с признаками заболеваний, — прокомментировал глава администрации.