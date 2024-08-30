«Пять малышей — в больнице»: Что известно о ситуации в детсаду в Волгодонске, где у воспитанников нашли симптомы инфекции

В Волгодонске Ростовской области в одном из местных детских садов произошло ЧП — практически одновременно воспитанники из одной группы почувствовали себя плохо. У трехлетних малышей оказались схожие симптомы: тошнота, рвота, температура, слабость.
ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ ПОЛОЖИЛИ В БОЛЬНИЦУ.
Родители пострадавших обратились за помощью к врачам. Медики заподозрили у малышей инфекцию. Врачи приняли решение госпитализировать пять человек.
Известно, что пока в больнице — только дети. Сотрудники детского сада за медицинской помощью не обращались.
Всего садик посещают чуть больше 200 воспитанников. В целях безопасности учреждение закрыли на неопределенный срок. Как сообщил глава администрации Волгодонска Юрий Мариненко, в ближайшее время специалисты продезинфицируют все помещения.
— Хочу напомнить горожанам, что вирусная инфекция особенно активна в летний период, период массовых отпусков, выезда за пределы города. Поэтому необходимо усилить профилактические мероприятия в семьях: соблюдать гигиенические нормы; не оставлять без внимания появление симптомов, характерных для вирусных инфекций; своевременно обращаться за медицинской помощью; не заниматься самолечением; не водить детей в организованные коллективы с признаками заболеваний, — прокомментировал глава администрации.
САДИК ПРОВЕРЯЮТ НЕСКОЛЬКО ВЕДОМСТВ.
Происшествием заинтересовалась прокуратура Ростовской области.
— На основании материалов проверки прокуратуры следственным органом проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой на контроль. Надзорные мероприятия продолжаются. По их результатам будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
30 августа в следственном комитете сообщили, что по результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
— В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц причастных к его совершению.