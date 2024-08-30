Неизвестные причинили ущерб более 68 млн во время майнинга в Иркутском районе

В Иркутской области выявили новый факт незаконного потребления электроэнергии. Завели уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ Следственного комитета России по Иркутской области.
По версии следствия, неизвестные на данный момент жители СНТ «Ангарский берег» в Иркутском районе поставили 238 машинок для майнинга. После этого подключились к электрическим сетям, которые снабжают светом все население района.
— Нарушители оплачивали потребление электроэнергии по льготному тарифу, который предназначен для бытовых нужд. Путем обмана они причинили имущественный ущерб более 68 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе комитета.
Помимо этого, сейчас продолжают расследование по ранее заведенным уголовным делам. Жители ДНТ «Уютное» и «Молодежное» Иркутского района также незаконно пользовались электричеством.
Уголовное дело расследуют, специально создали следственную группу, которая провела обыски и изъяла около 1500 единиц оборудования для майнинга, также допросила свидетелей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что дачник из Братска выплатит энергетикам 3,3 миллиона рублей за майнинг.