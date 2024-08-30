Ночное ДТП на трассе «Симферополь — Джанкой». Двое погибших

Авария произошла этой ночью, в 1:15, вблизи поселка Молодежное. Водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем «Ауди А8», двигаясь со стороны пгт. Молодёжное в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося «Митсубиси Спайс», под управлением водителя, 2003 года рождения, который двигался в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Митсубиси Спайс» и пассажир автомобиля «Ауди A8» смертельно травмированы.