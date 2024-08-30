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Ночное ДТП на трассе «Симферополь — Джанкой». Двое погибших

Сотрудники полиции Симферопольского района устанавливают обстоятельства ДТП на трассе «Симферополь — Джанкой», в котором погибли 2 человека.

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Авария произошла этой ночью, в 1:15, вблизи поселка Молодежное. Водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем «Ауди А8», двигаясь со стороны пгт. Молодёжное в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося «Митсубиси Спайс», под управлением водителя, 2003 года рождения, который двигался в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Митсубиси Спайс» и пассажир автомобиля «Ауди A8» смертельно травмированы.

Водитель автомобиля «Ауди А8» получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД. Все обстоятельства ДТП выясняются. К проверке подключилась прокуратура и уже обнародовала интересную подробность: водитель автомобиля «Ауди А8» был ранее лишен права управления транспортными средствами. Выживет (напомним, виновник ДТП госпитализирован) — будет отвечать «по полной».

В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, лишенным права управления транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — отметили в прокуратуре.