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Уголовный срок за мошенничество с субсидией получил житель Иркутской области

Также виновный выплатит 350 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске осудили мужчину за мошенничество при получении социальной выплаты. 28-летнего мужчину признали виновным в мошенничестве. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Судом было установлено, что в сентябре 2023 года житель села Максимовщина Иркутской района получил единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей. Он заключил социальный контракт на оказание господдержки малоимущим семьям. На эти деньги он хотел открыть свой бизнес, изготавливать декоративный рваный камень.

Затем, в ноябре 2023 года, мужчина рассказал, куда потратил деньги. Судя по фиктивному договору, он купил новое оборудование на 300 тысяч рублей у своей знакомой, которое на самом деле ей не принадлежало.

— Фактически он распорядился предоставленными деньгами по своему усмотрению, потратив их на иные нужды, чем причинил ущерб региональному бюджету. Свою вину он не признал, выдвинув свою версию, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчину признали виновным и назначили условный срок на три года с испытательным сроком на два года. Так же он обязан вернуть обратно 350 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение машин ограничат в Иркутске 1 сентября на время Крестного хода.