Трое пострадали в аварии с участием фуры и ГАЗели в Самарской области

Спасательные работы были завершены в 07:55. Кроме того, для предотвращения разлива топлива спасатели отсоединили топливный бак. На месте также работали пожарные-спасатели ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». По их информации, в ДТП пострадали три человека.