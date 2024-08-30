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Трое пострадали в аварии с участием фуры и ГАЗели в Самарской области

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» фура опрокинулась после столкновения с ГАЗелью.

Источник: поисково-спасательная служба Самарской области

В пятницу, 30 августа, на трассе М-5 «Урал» в Самарской области, недалеко от поворота на поселок Варламово, произошло дорожно-транспортное происшествие. Грузовая ГАЗель столкнулась с фурой Sitrak, из-за чего тяжеловоз опрокинулся. Водитель ГАЗели оказался заблокирован в кабине. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы Самарской области.

По полученным данным, спасатели прибыли на место происшествия в 07:25. Выяснилось, что удар пришелся в левую сторону ГАЗели, в результате чего водитель оказался заблокированным. С помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя и передали его врачам скорой помощи.

Спасательные работы были завершены в 07:55. Кроме того, для предотвращения разлива топлива спасатели отсоединили топливный бак. На месте также работали пожарные-спасатели ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». По их информации, в ДТП пострадали три человека.