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Парк-отель загорелся в Каменске-Шахтинском

В парке-отеле Каменска-Шахтинского произошел пожар, выгорело 340 кв. метров.
Источник: Комсомольская правда

Днем 30 августа в Каменске-Шахтинском из-за пожара в гостинице эвакуировали восемь человек. К этому моменту возгорание уже потушено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По данным ведомства, вызов на Сапрыгина, 1б (сейчас по этому адресу находится парк-отель) поступил в 10:34. В двухэтажном здании изначально полыхало 70 кв. метров. В 11:20 горение локализовали на площади в 340 кв. метров. В 12:02 все потушили.

— Пострадавших нет. На месте работали восемь человек личного состава, использовалось две единицы техники, — рассказали в МЧС.

Напомним, ранее сообщалось возгорании на нефтебазе в Каменском районе.