Парк-отель загорелся в Каменске-Шахтинском

По данным ведомства, вызов на Сапрыгина, 1б (сейчас по этому адресу находится парк-отель) поступил в 10:34. В двухэтажном здании изначально полыхало 70 кв. метров. В 11:20 горение локализовали на площади в 340 кв. метров. В 12:02 все потушили.