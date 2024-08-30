Парк-отель загорелся в Каменске-Шахтинском

Днем 30 августа в Каменске-Шахтинском из-за пожара в гостинице эвакуировали восемь человек. К этому моменту возгорание уже потушено, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, вызов на Сапрыгина, 1б (сейчас по этому адресу находится парк-отель) поступил в 10:34. В двухэтажном здании изначально полыхало 70 кв. метров. В 11:20 горение локализовали на площади в 340 кв. метров. В 12:02 все потушили.
— Пострадавших нет. На месте работали восемь человек личного состава, использовалось две единицы техники, — рассказали в МЧС.
Напомним, ранее сообщалось возгорании на нефтебазе в Каменском районе.