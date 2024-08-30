В Новосибирске «Газель» с пассажирами влетела в «КАМАЗ»

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с двумя грузовыми автомобилями, в ходе которого пострадали несколько человек.
— Примерно в 14 часов 10 минут водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем «Газель 330202», двигался по Бугринскому мосту со стороны Октябрьского района в сторону Кировского района по левой полосе. У дома № 5 по улице Бугурусланская он допустил наезд на «КАМАЗ 365115л4», осуществляющий дорожно-ремонтные работы, — сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.
В результате ДТП пострадали водитель «Газели», мужчина 1993 года рождения, а также двое пассажиров — мужчина 1994 года рождения и 80-летняя женщина.
На месте работает наряд ДПС. Специалистам предстоит установить обстоятельства происшествия.
Напомним, что накануне в Первомайском районе Новосибирска ребенка увезла скорая после ДТП с двумя «Тойотами».
Помимо этого, 29 августа в Советском районе парень на «Фольксвагене» сбил мальчика на велосипеде.