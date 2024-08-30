Под Воронежем 13-летний школьник прыгнул с моста и утонул в реке Тихая сосна

Утром в пятницу, 30 августа, региональный Следственный комитет РФ сообщил о том, что проводит проверку по факту смерти 13-летнего ребенка в реке Острогожского района. Трагедия произошла днем ранее.
В СК пояснили, что трое детей отдыхали на берегу реки Тихая Сосна в селе Гнилое. В какой-то момент подросток прыгнул в воду с мостика и стал тонуть. Затем и вовсе ушел под воду.
Дети его спасти своими силами не смогли. По телефону они сообщили о случившемся в полицию. Тело молодого человека достали водолазы со дна реки. Точную причину смерти установят по результатам экспертизы.