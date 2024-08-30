В Сочи мужчина погиб, упав с Мацестинского виадука

Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи». Инцидент случился утром, когда мужчина, находясь на высоте около 30 метров, упал с виадука. Сразу после падения на место прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи, однако медицинская помощь уже не понадобилась — от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Пока нет официальных комментариев по поводу причины и обстоятельств произошедшего. Полиция проводит проверку по данному факту.