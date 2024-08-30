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В Сочи мужчина погиб, упав с Мацестинского виадука

В Сочи произошло трагическое событие: 30 августа 2024 года мужчина упал с Мацестинского виадука в Хостинском районе и скончался на месте.

Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи». Инцидент случился утром, когда мужчина, находясь на высоте около 30 метров, упал с виадука. Сразу после падения на место прибыли полицейские и сотрудники скорой помощи, однако медицинская помощь уже не понадобилась — от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Пока нет официальных комментариев по поводу причины и обстоятельств произошедшего. Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее «Новая Кубань» сообщала о другом трагическом случае: 25 августа в горах Архыза погиб 35-летний турист из Краснодарского края, упав с обрыва во время спуска группы.

несчастный случай