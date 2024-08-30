Обслуд оставил ректора Воронежского госуниверситета под стражей до 15 октября

Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в областном суде.
Дмитрий Ендовицкий обвиняется в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Он был задержан в июне этого года. По версии следствия, в начале 2022 года глава вуза передал 600 тыс. руб. председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной за получение степени доктора наук его супругой Еленой Ендовицкой.
По делу проходит 76-летний профессор ВГУ Юрий Трещевский, которого обвиняют в посредничестве в передаче взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Он находится под домашним арестом, мера пресечения будет действовать как минимум до 14 октября.