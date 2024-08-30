Обслуд оставил ректора Воронежского госуниверситета под стражей до 15 октября

Дмитрий Ендовицкий обвиняется в даче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Он был задержан в июне этого года. По версии следствия, в начале 2022 года глава вуза передал 600 тыс. руб. председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной за получение степени доктора наук его супругой Еленой Ендовицкой.