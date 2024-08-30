WP: крушение украинского истребителя F-16 является серьезным ударом для Киева

26 августа Воздушные силы Украины потеряли свой первый многофункциональный истребитель F-16. По этому поводу было высказано немало разного рода предположений и версий, а в США уже назвали крушение украинского F-16 серьезным ударом для Киева. Что могло произойти с боевым самолетом, недавно переданным Украине, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
Американская газета Washington Post назвало потерю истребителя F-16 большим ударом по Украине.
«Гибель одного из звездных украинских летчиков-истребителей, а также одного из нескольких дорогих самолетов F-16 — это серьезный удар для Украины…» — написал обозреватель WP Брайан Питч.
Возможные причины.
В настоящее время озвучены следующие предполагаемые причины утраты первого украинского многофункционального истребителя F-16 и гибели пилота: самолет был сбит зенитной управляемой ракетой ЗРК Patriot ЗРВ ПВО Украины, столкнулся с БЛА «Герань-2», вместе с пилотом поражен в результате ракетного удара ВКС России непосредственно на аэродроме базирования Староконстантинов.
Скорее всего, подлинные причины этой авиационный катастрофы станут известны нескоро, а пока можно сделать только некоторые предположения. В настоящее время из всех перечисленных версий менее всего рассматривается ошибка авиатора, а она-то, есть все основания полагать, и привела к этой катастрофе. Ведь в основе 85−90% причин подобных происшествий, как известно, лежит исключительно человеческий фактор. Так что, скорее всего, к утрате самолета и гибели летчика привели ошибки самого пилота.
Причем в данном случае ситуация, похоже, развивалась лавинообразно. Наверняка произошло и наложение сразу нескольких факторов, которые и привели к катастрофе, причем все произошло в достаточно короткое время, поскольку летчик не успел катапультироваться, а, напомним, современные системы спасения позволяют катапультироваться с нулевой высоты.
К подобному происшествию могли привести самые разнообразные причины. И, скорее всего, это произошло либо на взлете, либо при посадке.
«К катастрофе может привести положение тумблера».
Вот, к примеру, только один случай относящийся, правда, к Су-27 (но это самолет схожей с F-16 конструкции). Су-27 — аэродинамически неустойчивый самолет и летать на нем надо с включенной СДУ — системой дистанционного управления. А перед взлетом ее в ходе проверок надо сначала выключить, а потом включить. Один из пилотов при подготовке к учебно-тренировочному полету выключил СДУ, а включить забыл. При отрыве самолета от взлетно-посадочной полосы возникла нештатная ситуация, чреватая катастрофой. Только мастерство пилота и его мгновенная реакция спасли его от возможной гибели.
То есть к катастрофе может привести неправильное положение всего одного-единственного тумблера.
К тому же многофункциональный истребитель F-16 обладает сравнительно небольшим запасом устойчивости, тем более с подвесными баками. Вполне возможно, что на взлете возникла продольная раскачка, разбалансировка и разного рода разнопеременные перегрузки. А действия пилота вполне могли привести только к увеличению амплитуды колебаний. Как результат — катастрофа.
Вполне может быть и нештатная ситуация при полете истребителя в стратосфере. К примеру, разгерметизация кабины. К тяжелым последствия может привести даже неправильное положение кольца на ВКК — высотном компенсирующем костюме. В этом случае его может раздуть, а голову пилота в ЗШ (защитном шлеме) прижать к заголовнику сидения.
Можно и при посадке вместо закрылков выпустить тормозной парашют, поскольку кнопка выпуска парашюта на одном типе истребителей находится в одном месте, а на машине нового типа — в другом.
Бывали случаи, что при взлете неправильно устанавливали на РУС (ручке управления самолетом) триммер руля высоты (ставили на кабрирование), тем самым усложняя условия взлета. При анализе подобного рода происшествий в документах обычно пишут — «неправильные действия летного состава при работе с арматурой в кабине». По отдельности все это к катастрофам может и не привести, а вот в случае наложения факторов — запросто.
Наконец, следует и присмотреться к самочувствию пилота. Вплоть до того, что проверить — не было ли в ходе подготовки к полетам нарушений режима труда и отдыха летного состава. Ведь на Украине очень часто объявляется воздушная тревога, тем более в ночное время. Может быть, условия для необходимого отдыха авиаторов так и не были созданы.
«Самолет ошибок не прощает».
И, возможно, самое главное. Самолет, как говорят пилоты, не признает авторитетов. Новый тип машин всегда вызывает трудности в переучивании и освоении. Погибший пилот Воздушных сил Украины, заместитель командира оперативной группы 204-й бригады тактической авиации подполковник Алексей Месь считался опытным пилотом.
Он в течение двух лет проходил обучение в США, где его готовили к пилотированию истребителя F-16. Поэтому тут нельзя исключать и такую ситуацию — «я подполковник, ас, я все знаю и умею, мне подвластен воздушный океан и американский истребитель», а самолет все-таки сложный, ошибок в пилотировании не прощает, переучиваться на него надо в течение длительного времени, а вершин подлинного летного мастерства можно достичь на этом типе самолета не ранее чем через 3−5 лет (а для некоторых авиаторов и этого срока недостаточно, они по объективным данным не могут освоить перспективные машины).
Так что, скорее всего, эта катастрофа стала результатом совокупности многих причин и факторов, которые по отдельности могли и не привести к столь тяжелому происшествию для Воздушных сил Украины. Самое главное — тут налицо большие репутационные потери.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),
Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).