WP: крушение украинского истребителя F-16 является серьезным ударом для Киева

Он в течение двух лет проходил обучение в США, где его готовили к пилотированию истребителя F-16. Поэтому тут нельзя исключать и такую ситуацию — «я подполковник, ас, я все знаю и умею, мне подвластен воздушный океан и американский истребитель», а самолет все-таки сложный, ошибок в пилотировании не прощает, переучиваться на него надо в течение длительного времени, а вершин подлинного летного мастерства можно достичь на этом типе самолета не ранее чем через 3−5 лет (а для некоторых авиаторов и этого срока недостаточно, они по объективным данным не могут освоить перспективные машины).