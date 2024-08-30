В Татарстане произошел сход вагонов грузового поезда

В Татарстане на станции Зеленый Дол произошел сход вагонов грузового поезда. Инцидент случился 29 августа около 22 часов, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Движение по станции не прерывалось — пассажирские поезда пропускали по другому пути.
Из-за схода вагонов были задержаны поезда: Казань — Новороссийск, Казань — Москва, Круглое Поле — Москва, Казань — Москва, Нижний Новгород — Казань. Время задержки варьировалось от 20 минут до часа.
Чтобы устранить последствия инцидента на место прибыл восстановительный поезд со станции Канаш.