Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продлил договор связи на 885 тысяч: житель Братска стал жертвой мошенников

64-летний житель Братска перевел «оператору» почти 900 тыс.
Источник: Комсомольская правда

В полицию Братска обратился 64-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму денег. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Несколько дней назад мужчине позвонила женщина и представилась работницей оператора сотовой связи. Она сказала, что услуги на его телефоне приостановили. Причиной стал истекший договор, после чего она уговорила его продлить. Доверчивый житель Братска поверил в обман и назвал все коды, которые пришли ему в сообщениях. Дальше с ним связался уже «менеджер» банка.

— Подставной работник «службы безопасности» сообщила о неизвестных, пытающихся похитить деньги со счета мужчины. Затем псевдоспециалист попросила следовать ее инструкциям для «поимки» несуществующих киберперступников, — рассказали в пресс-службе полиции.

Мужчина обналичил все деньги с вклада, а после перевел по указанным номерам. Так он лишился 885 тысяч рублей. Сейчас полиция пытается найти мошенников.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутской области получил условный срок за мошенничество с социальным контрактом.