Продлил договор связи на 885 тысяч: житель Братска стал жертвой мошенников

Несколько дней назад мужчине позвонила женщина и представилась работницей оператора сотовой связи. Она сказала, что услуги на его телефоне приостановили. Причиной стал истекший договор, после чего она уговорила его продлить. Доверчивый житель Братска поверил в обман и назвал все коды, которые пришли ему в сообщениях. Дальше с ним связался уже «менеджер» банка.