Продлил договор связи на 885 тысяч: житель Братска стал жертвой мошенников

В полицию Братска обратился 64-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенников и потерял крупную сумму денег. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.
Несколько дней назад мужчине позвонила женщина и представилась работницей оператора сотовой связи. Она сказала, что услуги на его телефоне приостановили. Причиной стал истекший договор, после чего она уговорила его продлить. Доверчивый житель Братска поверил в обман и назвал все коды, которые пришли ему в сообщениях. Дальше с ним связался уже «менеджер» банка.
— Подставной работник «службы безопасности» сообщила о неизвестных, пытающихся похитить деньги со счета мужчины. Затем псевдоспециалист попросила следовать ее инструкциям для «поимки» несуществующих киберперступников, — рассказали в пресс-службе полиции.
Мужчина обналичил все деньги с вклада, а после перевел по указанным номерам. Так он лишился 885 тысяч рублей. Сейчас полиция пытается найти мошенников.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутской области получил условный срок за мошенничество с социальным контрактом.