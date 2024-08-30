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В ФРГ на заводе Diehl Defence произошел взрыв

Два человека получили тяжелые травмы, сообщила газета Bild.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 30 августа. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел на предприятии по производству взрывчатых веществ германской оборонной компании Diehl Defence в городе Тросдорф (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) на западе ФРГ. Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, два человека получили тяжелые травмы. На месте находятся полиция, пожарная служба, задействован спасательный вертолет. По предварительным данным, взрыв произошел в одном из зданий предприятия около 09:30 (10:30 мск). В настоящее время следствие считает, что речь идет о производственной аварии.

Здание получило сильные повреждения. Пока пожарные не могут пробраться внутрь для тушения. Как пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger, в Тросдорфе у Diehl Defence работают две дочерние компании — Dynitec и DynaEnergetics.

Машиностроительный концерн Diehl, в который входит Diehl Defence, помимо гражданской продукции, производит ЗРК IRIS-T, которые, в частности, поставляются Украине, различные боеприпасы и системы обнаружения и связи. В мае в Берлине на предприятии Diehl Metal Applications, которое также входит в группу, произошел пожар.