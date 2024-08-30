В ФРГ на заводе Diehl Defence произошел взрыв

По ее информации, два человека получили тяжелые травмы. На месте находятся полиция, пожарная служба, задействован спасательный вертолет. По предварительным данным, взрыв произошел в одном из зданий предприятия около 09:30 (10:30 мск). В настоящее время следствие считает, что речь идет о производственной аварии.