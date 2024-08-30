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Гидроциклист врезался в металлический тросс, удерживающий кран в Малой Невке

Жителя Северной столицы после водного ЧП госпитализировали в тяжелом состоянии.

Источник: Росгвардия. Северо-Западный округ — Telegram

Вечером 29 августа двое друзей на гидроциклах бороздили волны в акватории реки Малая Невка. Экстремалы забрели в окрестности, где установлен металлический тросс, удерживающий плавучий кран. Один из них успел вовремя затормозить, второй — влетел прямо в сооружение. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.

— Гидроциклист получил тяжелые травмы, — говорится в сообщении.

Экипажи катеров специального моторизованного полка Северо-Западного округа первыми приехали на место происшествия. Они вызвали экстренные службы, эвакуировали пострадавшего и отбуксировали гидроциклы.

Напомним, недавно двоих других гидроциклистов отправили под домашний арест. Поводом для такой меры пресечения стало хулиганство на Неве этим летом. Молодые люди дрифтовали и обливали водой прохожих, из-за чего против них возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Ранее KP.RU рассказал о новом способе мошенничества против российских пенсионеров. Аферисты используют фишинговые письма, в которых фигурирует тема цифрового рубля.