Гидроциклист врезался в металлический тросс, удерживающий кран в Малой Невке

Вечером 29 августа двое друзей на гидроциклах бороздили волны в акватории реки Малая Невка. Экстремалы забрели в окрестности, где установлен металлический тросс, удерживающий плавучий кран. Один из них успел вовремя затормозить, второй — влетел прямо в сооружение. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу.