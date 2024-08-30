«Одного бросили в багажник, другого в салон»: в Екатеринбурге похитили двух школьников «из-за долга» в полмиллиона

— Парней побили. Сказали, что теперь они полмиллиона должны. Петра в багажник запихали, Дмитрия в салон посадили, — добавляет источник. — Их увезли на квартиру. Там у них вымогали деньги. А на следующий день их опять посадили в машину и повезли к месту, где работает мать Дмитрия. Когда Дмитрий вышел из машины, он попросил у прохожего телефон, чтобы позвонить матери. После звонка она спустилась, но похитители в этот момент тронулись и уехали вместе с Петром. Его они высадили позже в Академическом районе.