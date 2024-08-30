«Одного бросили в багажник, другого в салон»: в Екатеринбурге похитили двух школьников «из-за долга» в полмиллиона

В Екатеринбурге ученик старших классов Дмитрий (все имена изменены, — Ред.) обратился за помощью в полицию. Он рассказал, что в среду его вместе с другом Петром похитила группа людей. Парней силой посадили в отечественную легковушку. Подробности случившегося «КП-Екатеринбург» рассказал источник. Так, выяснилось, что похищенные ранее были знакомы со своими похитителями.
— Еще в начале года Дмитрию и Петру парочка знакомых предложила «работу». Надо было на себя оформить карты для безналичных расчетов, — объясняет источник «КП-Екатеринбург». — За это парням должны были заплатить небольшое вознаграждение — копейки буквально.
Парни по глупости согласились. Через несколько месяцев «работодатели» сказали школьникам, что надо оформить новые карточки. На этот раз подростки ответили отказом.
— Тогда их знакомые объявили, что теперь школьники должны им по 100 тысяч каждый. И деньги надо отдавать наличными. И расплатиться надо, чем раньше, тем лучше, ведь сумма долга будет постепенно расти, — объясняет источник.
Прошло еще несколько месяцев. Наступил конец августа. В среду вечером Дмитрий и Петр шли по Академическому району неподалеку от улицы Краснолесья, когда заметили приближающийся к ним автомобиль с людьми, в котором они увидели одного из своих «работодателей». Школьники бросились бежать, но их догнали.
— Парней побили. Сказали, что теперь они полмиллиона должны. Петра в багажник запихали, Дмитрия в салон посадили, — добавляет источник. — Их увезли на квартиру. Там у них вымогали деньги. А на следующий день их опять посадили в машину и повезли к месту, где работает мать Дмитрия. Когда Дмитрий вышел из машины, он попросил у прохожего телефон, чтобы позвонить матери. После звонка она спустилась, но похитители в этот момент тронулись и уехали вместе с Петром. Его они высадили позже в Академическом районе.
После того как Дмитрий обратился в правоохранительные органы, двух похитителей задержали. Как оказалось, они тоже несовершеннолетние. Один — старшеклассник. Другой — второкурсник из института.
В УМВД по Екатеринбургу воздержались от комментария по данной ситуации.