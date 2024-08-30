Житель Иркутской область набрал долгов на сумму более восьми млн

Мужчина много раз брал в долг деньги у своих знакомых, а вот возвращать и не собирался. Тогда кредиторы пошли с жалобой в суд. Оказалось, что долгов накопилось более восьми миллионов рублей. Всю сумму отдали законным владельцам, а вот мужчину решили проучить.