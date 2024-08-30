Житель Иркутской область набрал долгов на сумму более восьми млн

Директору транспортной организации вынесли приговор. Он обвиняется в совершении двух преступлений по статье за злостное уклонение от выплаты задолженностей. А их, к слову, у него было немало. Об этом КП-Иркутск сообщили в Ангарском городском суде.
Мужчина много раз брал в долг деньги у своих знакомых, а вот возвращать и не собирался. Тогда кредиторы пошли с жалобой в суд. Оказалось, что долгов накопилось более восьми миллионов рублей. Всю сумму отдали законным владельцам, а вот мужчину решили проучить.
До этого его неоднократно предупреждали о том, что деньги, которые берут взаймы, потом нужно отдавать. Судебные приставы даже грозили уголовной ответственностью, но все безуспешно.
— Подсудимый, располагая деньгами, достаточными для погашения кредиторской задолженности, умышленно и злостно уклонялся от погашения долга, использовал деньги по собственному усмотрению, — рассказали в пресс-службе суда.
Справедливость восторжествовала. Было решено отправить мужчину на исполнительные работы на 300 часов. Однако, пока что приговор не вступил в законную силу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Братска перевел мошенникам почти 900 тысяч рублей.