В Ленинском районе Челябинска водитель иномарки сбил 13-летнего велосипедиста

Инцидент произошёл около дома № 102 на улице Дзержинского в 12:17.
— В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил 13-летний велосипедист, он доставлен в медицинское учреждение.
В пятницу, 30 августа, в Ленинском районе Челябинска 66-летний мужчина за рулём Volkswagen Polo сбил несовершеннолетнего велосипедиста. В результате 13-летний ребёнок с травмами попал в больницу. Подробности сообщили в городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл около дома № 102 на улице Дзержинского в 12:17.
— В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил 13-летний велосипедист, он доставлен в медицинское учреждение.