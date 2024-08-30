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В Ленинском районе Челябинска водитель иномарки сбил 13-летнего велосипедиста

В пятницу, 30 августа, в Ленинском районе Челябинска 66-летний мужчина за рулём Volkswagen Polo сбил несовершеннолетнего велосипедиста. В результате 13-летний ребёнок с травмами попал в больницу. Подробности сообщили в городской Госавтоинспекции.

Источник: Pchela.News

Инцидент произошёл около дома № 102 на улице Дзержинского в 12:17.

— В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил 13-летний велосипедист, он доставлен в медицинское учреждение.

сообщили в ГАИ.