В Ленинском районе Челябинска водитель иномарки сбил 13-летнего велосипедиста

В пятницу, 30 августа, в Ленинском районе Челябинска 66-летний мужчина за рулём Volkswagen Polo сбил несовершеннолетнего велосипедиста. В результате 13-летний ребёнок с травмами попал в больницу. Подробности сообщили в городской Госавтоинспекции.