Обвиняемую в убийстве ребенка на Урале опекуншу признали вменяемой

В понедельник 26 августа Свердловский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве и истязании пятилетнего ребенка, на скамье подсудимых — опекун мальчика Вероника Наумова. На первом заседании фигурантка говорила прессе, что мальчик якобы скончался из-за другого человека, а она «скрыла преступление», свою вину не признает.
«Согласно психиатрической экспертизе, проводимой в период предварительного следствия, подсудимая признана вменяемой, поскольку отдавала себе отчет в совершаемых действиях», — сказал агентству Шульга.
Собеседник агентства уточнил, что второй подсудимый по этому делу Даниил Егольников, племянник мужа Наумовой, обвиняемый в истязаниях мальчика и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, также признан вменяемым.
«Были собраны доказательства, как считает следствие, достаточные для предъявления обвинения в убийстве именно опекуну», — ответил Шульга на вопрос РИА Новости, почему в суде Наумова заявляла о причастности к смерти мальчика некого «другого, дорогого ей человека».
Поиски пропавшего пятилетнего мальчика, который, по словам Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в спортивной сумке в гараже. Ребенок умер задолго до обнаружения тела.
По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала мальчика и применяла к нему пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне, спрятав тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат.
По данным облсуда, опекуншу, помимо убийства, обвиняют еще в 61 преступлении: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат. Преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и его племянника, отмечают правоохранительные органы.