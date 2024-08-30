Обвиняемую в убийстве ребенка на Урале опекуншу признали вменяемой

По данным следствия, три года Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальной принадлежности, избивала мальчика и применяла к нему пытки. В декабре 2022 года опекунша избила мальчика металлическим предметом, после чего утопила в ванне, спрятав тело. Умолчав о гибели ребенка, она получила более 119 тысяч рублей соцвыплат.