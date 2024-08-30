В Омске изменятся схемы двух автобусных маршрутов

Как уже писала «КП-Омск», завтра, с 31 августа, открывается для движения перекресток бульвара Архитекторов с улицей Волгоградской.
Корректировки в организации дорожного движения пройдут и на прилегающих к перекрестку дорогах. Так, на пересечении улиц Волгоградской и Сейфуллина изменится приоритет: главной дорогой снова станет улица Волгоградская.
На подходе по улице Сейфуллина установят дорожный знак 4.1.2 «Движение направо». Он будет действовать для водителей, выезжающим с Сейфуллина в сторону Лукашевича. Им необходимо будет выполнить правый поворот на улицу Волгоградскую в сторону улицы Конева, а затем развернуться на обустроенном развороте в районе первого въезда на территорию ТЦ «Мега». Левый поворот с Волгоградской на Сейфуллина при этом сохранится.
Будет скорректирован режим работы светофорного объекта на пересечении улицы Конева и съезда к ТЦ «Мега» — увеличится время работы разрешающего сигнала по улицам Конева и Волгоградской в разные периоды.
Также с 31 августа изменятся схемы движения двух маршрутов городского пассажирского транспорта:
— автобусы по маршруту № 88 при движении от улицы Сейфуллина в сторону автовокзала поедут с правым поворотом на улицу Волгоградскую, через территорию ТЦ «Мега». Затем — по улицам Волгоградской и Лукашевича, проспекту Комарова, далее без изменений схеме движения;
— автобусы по маршруту № 272 от ТЦ «Мега» поедут по Волгоградской, затем — по Лукашевича и далее по действующей схеме.
Сейчас реконструкция бульвара Архитекторов развернута на всем протяжении четырехкилометровой дороги.