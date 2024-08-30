Ради поездки на работу житель Усть-Илимска угнал «Жигули»

В полицию Усть-Илимска обратился 85-летний местный житель, у него угнали машину. Он рассказал, что вечером оставил «Жигули» возле дома, однако на утро их не было на месте. Полиция, чтобы найти угонщика, просмотрела записи с видеокамер. Об этом рассказало ИА Байкал24 со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.
— Выяснилось, что машину угнал 48-летний пьяный местный житель. Он в свое оправдание заявил, что совершил преступление, чтобы уехать на работу, — рассказали в агентстве.
Он «вскрыл» машину, после чего отогнал ее в соседний двор. А после вернулся и попытался открыть дверь уже другой машины, но у него ничего не вышло. Он бросил эту затею и отправился на угнанном автомобиле по своим делам. Сейчас на него завели уголовное дело по статье за угон без цели хищения. Максимальное наказание до трех лет тюрьмы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 30 августа пробки достигли 10 баллов.