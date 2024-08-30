Ради поездки на работу житель Усть-Илимска угнал «Жигули»

Он «вскрыл» машину, после чего отогнал ее в соседний двор. А после вернулся и попытался открыть дверь уже другой машины, но у него ничего не вышло. Он бросил эту затею и отправился на угнанном автомобиле по своим делам. Сейчас на него завели уголовное дело по статье за угон без цели хищения. Максимальное наказание до трех лет тюрьмы.