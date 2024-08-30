Под Красноярском частный самолет совершил жесткую посадку

КРАСНОЯРСК, 30 августа. /ТАСС/. Самолет «Аэропракт А-22», выполнявший частный полет, совершил жесткую посадку в пригороде Красноярска. Об этом ТАСС сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«По предварительным данным, сегодня около 18 часов (14:00 мск) местного времени в ходе выполнения частного полета воздушное судно типа “Аэропракт А-22” совершило жесткую посадку вблизи аэродрома Кузнецово в Березовском районе Красноярского края», — сообщили в ведомстве, добавив, что судно получило повреждение.
В ведомстве уточнили, что пилот жив. Обстоятельства происшествия устанавливаются, транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов.