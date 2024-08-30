Минобороны отчиталось об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

Так, 15 августа российские истребители Су-34 нанесли удары по личному составу и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. 12 августа в оборонном ведомстве сообщили о переброске в регион дополнительных сил и средств для усиления группировки войск и формирования резервов.