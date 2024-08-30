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В Челябинской области школьник погиб в ДТП с грузовиком

Смертельная авария произошла сегодня, 30 августа, в Каслинском районе.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

Смертельная авария произошла сегодня, 30 августа, в Каслинском районе. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, ДТП произошло в дождь на 7 километре дороги «Касли-Верхний Уфалей». На мокром асфальте полуприцеп автомобиля «Ситрак» вынесло на встречную полосу, где в тот момент ехал «Лифан Х60» с прицепом.

В областной Госавтоинспекции рассказали, что после столкновения с грузовиком легковушка перевернулась. В машине находился 13-летний мальчик, которого увезли в больницу, однако ребенок скончался по пути в медучреждение. Кроме того, травмы получил водитель «Лифан Х60». Его также госпитализировали.