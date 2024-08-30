В Челябинской области школьник погиб в ДТП с грузовиком

В областной Госавтоинспекции рассказали, что после столкновения с грузовиком легковушка перевернулась. В машине находился 13-летний мальчик, которого увезли в больницу, однако ребенок скончался по пути в медучреждение. Кроме того, травмы получил водитель «Лифан Х60». Его также госпитализировали.