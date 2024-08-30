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Разлив фенола произошел на предприятии в Дзержинске

С расположенного по соседству предприятия эвакуировали 30 человек.

Источник: РИА "Новости"

Разлив фенола произошел на предприятии «Астат» в Дзержинске. Об этом пишет Telegram-канал Ni Mash.

Согласно информации, ядовитое вещество вылилось на бетонное покрытие и землю при очистке емкостей. Обошлось без пострадавших. Место разлива засыпали песком.

С расположенного по соседству предприятия «Симекс-Хим» было эвакуировано 30 человек.

В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области сообщили, что экспертами организовaно исслeдование атмoсферного вoздуха в близлежащей жилой зoне с учeтом напрaвления вeтра.

Напомним, что накануне два человека пострадали от взрыва на заводе «НПП ОРИОН» в Дзержинске.

МЧС