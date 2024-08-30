«Окликнули на русском языке — она ответила»: Ростовская студентка, пропавшая в Дагестане, может находиться в Эмиратах

Многодетные родители из Ростова Диана и Николай Цомартовы с 10 февраля разыскивают дочь. Анна в составе сборной поехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу. После выступления на ринге она пошла на прогулку и направилась к морю. С тех девушку не видели.
О ПРОПАЖЕ РОСТОВЧАНКИ ЗНАЮТ ЗА РУБЕЖОМ.
Судя по всему Анна гуляла вдоль берега и наткнулась на ветхий забор, за которым находится ведомственный санаторий. Через дыру в ограждении она проникла на территорию учреждения. Ростовчанка попала на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, здесь она находилась около 40 минут. Когда стемнело, запись сала неразборчивой. Что произошло с Анной потом, неизвестно.
Когда спортсменка не вернулась домой, ее тут же начали искать. С тех пор родные пропавшей и добровольцы прочесали все окрестности, а спасатели — обследовали море. Однако новостей о местоположении девушки нет уже семь месяцев.
Следователи завели дело по факту исчезновения ростовчанки. Сейчас расследованием занимается центральный аппарат СК России. Параллельно со специалистами родители тоже делают все, чтобы отыскать дочь.
Цомартовы не исключают, что дочь могли похитить и увезти заграницу. Поэтому супруги обратились за помощью в распространении информации к волонтерам из других стран. О розыске Анны знают и в ОАЭ.
«КОСА ЗАПЛЕТЕНА НА ТАКОЙ ЖЕ МАНЕР».
На днях родители получили сообщение из Эмиратов. Женщина прислала фотографию девушки, очень похожей на Анну. Снимок был сделан в Дубае на станции метро.
— Человек, который увидел девушку, успел сделать ее фото со спины. Но, что странно, в такую жару девушка была в медицинской маске. Нам известно также, что ее окликнули, на русском языке спросили: «Анна, это ты?». А она также на русском ответила: «Нет, вы обознались», — говорит Диана Цомартова.
Кстати, женщина, приславшая фото, попросила у администрации метро записи с камер наблюдения. Однако ей отказали. Сделать это невозможно без официального запроса.
Всю информацию о случае в ОАЭ семья уже передала следователям.
Диана точно может сказать, что цвет волос у пассажирки метро на фото очень похож на цвет волос Ани.
— А еще коса заплетена на такой же манер, как это делает дочка.
Женщина не утверждает, что на снимке — именно Анна.
— Но и отрицать этого тоже нельзя. В любом случае, мы обязаны перепроверить эту информацию.