«Окликнули на русском языке — она ответила»: Ростовская студентка, пропавшая в Дагестане, может находиться в Эмиратах

— Человек, который увидел девушку, успел сделать ее фото со спины. Но, что странно, в такую жару девушка была в медицинской маске. Нам известно также, что ее окликнули, на русском языке спросили: «Анна, это ты?». А она также на русском ответила: «Нет, вы обознались», — говорит Диана Цомартова.