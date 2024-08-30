В Ростовской области мужчина заживо сгорел из-за непотушенной сигареты

В Каменском районе Ростовской области из-за неосторожности при курении погиб 56-летний мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
Гибель на пожаре произошла в хуторе Абрамовка 28 августа. Люди вызвали помощь вечером, около 20:18. К моменту прибытия спасателей огонь сильно разгорелся. Все потушили в 20:46. Позже предварительно выяснилось, что мужчина мог заснуть в постели во время курения.
— Возгорание ликвидировали на 25 кв. метрах. Работали 8 огнеборцев, использовалось две единицы техники, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Жителей Дона просят быть осторожными и всегда хорошо затушивать окурки в пепельнице.