В Ростовской области мужчина заживо сгорел из-за непотушенной сигареты

Гибель на пожаре произошла в хуторе Абрамовка 28 августа. Люди вызвали помощь вечером, около 20:18. К моменту прибытия спасателей огонь сильно разгорелся. Все потушили в 20:46. Позже предварительно выяснилось, что мужчина мог заснуть в постели во время курения.