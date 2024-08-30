Участие наемников и потери ВСУ. Что известно о ситуации в Курской области

За все время боев противник потерял свыше 7,8 тыс. человек.
Наемники, воюющие на стороне ВСУ в Курской области, идут в атаку во вторых и третьих линиях наступающих частей, рассказали ТАСС в силовых структурах.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Ход операции по уничтожению украинских формирований
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отразили пять атак украинских штурмовых групп в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское Поречное.
Российские военные также сорвали попытки проведения атак в направлении населенных пунктов Малая Локня, Пушкарное, Русская Конопелька.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Богдановка, Вишневка, Гапоново, Косица, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Снагость и 10-й Октябрь Курской области.
Российская авиация нанесла удары по резервам живой силы и техники ВСУ в 11 населенных пунктах Сумской области.
Потери ВСУ
За сутки противник потерял более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе один танк и 21 боевую бронированную машину, а также артиллерийское орудие, два миномета, станцию РЭБ и восемь автомобилей.
Всего за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили более 7,8 тыс. военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одна MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Участие наемников
Наемники, воюющие на стороне ВСУ в Курской области, идут в атаку во вторых и третьих линиях наступающих частей. Как рассказали ТАСС в силовых структурах, они отправляют вперед «пушечное мясо».
Обезвреживание боеприпасов
Пиротехники обезвредили боеприпасы, в том числе кассетные ракеты HIMARS, выпущенные ВСУ по населенным пунктам приграничных районов Курской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Всего за время работы в регионы специалисты МЧС уничтожили 300 взрывоопасных предмета, очистив от них 21 га территории.
Досрочное голосование в регионе
Жители Курской области, которые хотят реализовать свое избирательное право, могут узнать местонахождение территориальных избирательных участков через горячую линию. Открытое информирование ограничено в целях безопасности, сообщила председатель избирательной комиссии Курской области Татьяна Малахова.
По ее словам, нарушений при досрочном голосовании на выборах губернатора региона не зафиксировано.