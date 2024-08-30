Участие наемников и потери ВСУ. Что известно о ситуации в Курской области

Всего за время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили более 7,8 тыс. военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одна MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.