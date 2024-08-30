На Урале закрыли пищеблок детского сада из-за ряда нарушений

Среди нарушений обнаружены отделка производственных помещений, отсутствие контроля, неисправность технического оборудования, не предоставление документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Также в пищеблоке отсутствовала маркировка, не соблюдались условия хранения и нарушались сроки годности. Были найдены капуста и яблоки со следами гнили, яйца с загрязненной скорлупой.