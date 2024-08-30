51 человек утонул в водоемах Ростовской области с начала купального сезона

В Ростовской области зафиксировали 51 случай гибели на воде с начала лета. На этот раз трагедия произошла в Семикаракорском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Погиб 28-летний мужчина. В районе станицы Кочетовской он зашел в реку Дон, нырнул и исчез. Поиски велись три дня, после этого тело умершего нашли ниже по течению водоема.
Ранее похожие случаи произошли в Багаевском и Аксайском районах.
Жителей Ростовской области просят быть осторожными. Нельзя купаться в необорудованных местах, также не следует заходить в воду или плавать на лодке в состоянии опьянения.