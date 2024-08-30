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51 человек утонул в водоемах Ростовской области с начала купального сезона

28-летний мужчина утонул в реке Дон в Ростовской области, это 51 гибель на воде с начала лета.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области зафиксировали 51 случай гибели на воде с начала лета. На этот раз трагедия произошла в Семикаракорском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Погиб 28-летний мужчина. В районе станицы Кочетовской он зашел в реку Дон, нырнул и исчез. Поиски велись три дня, после этого тело умершего нашли ниже по течению водоема.

Ранее похожие случаи произошли в Багаевском и Аксайском районах.

Жителей Ростовской области просят быть осторожными. Нельзя купаться в необорудованных местах, также не следует заходить в воду или плавать на лодке в состоянии опьянения.