С вероятностью 55% школьные линейки в Омске пройдут под дождем

Согласно сразу нескольким источникам, последний день лета и первые числа сентября в Омске обещают быть дождливыми и прохладными.
Так, по данным Гидрометцентра России, завтра, 31 августа, температура воздуха в Омске составит + 17 градусов. Прольется небольшой дождь, ветер слабый до 3 м/с.
1 сентября вероятность осадков в нашем городе составляет 62%, дневная температура +14 градусов, ветер усилится до 5 м/с.
2 сентября, когда по всей стране пройдут торжественные школьные линейки в честь Дня знаний, потеплеет до +18 градусов. Однако вероятность небольшого дождя по-прежнему сохраняется, она составит 55%.
Ночная температура в эти дни, по данным Гидромета, составит от +6 в ближайшие два дня до +12 в ночь с 1 на 2 сентября.
Более неблагоприятный прогноз на 2 сентября выдает сервис Gismeteo. Согласно этому источнику, в этот день в Омске пройдет сильный дождь, порывы ветра усилятся до 13 м/с. Температура воздуха составит от +12 градусов ночью до +16 градусов днем.
Прогноз на субботу, 31 августа: температура воздуха +9 ночью и + 15 днем, сильный ветер до 9 м/с, дождь.
Осадки, согласно данным Gismeteo, не прекратятся и 1 сентября. Температура воздуха — от +8 до +12 градусов, ветер до 8 м/с.