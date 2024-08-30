Блиновской разрешили продать еще одну квартиру для погашения долга

По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019−2021 годы. Суд отправил ее под домашний арест, а 15 мая ее супругу Алексею Блиновскому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по обвинению в пособничестве уклонению от уплаты налогов. 22 января 2024 года Замоскворецкий суд Москвы за нарушение ограничений в рамках домашнего ареста ужесточил Блиновской меру пресечения и отправил ее в СИЗО.