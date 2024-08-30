Блиновской разрешили продать еще одну квартиру для погашения долга

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы в пятницу разрешил блогеру Елене Блиновской продать еще одну квартиру за 90 млн рублей для погашения долга перед налоговой, передает корреспондент ТАСС.
«Удовлетворить ходатайство стороны защиты об освобождении указанной квартиры от обеспечительного ареста», — постановила судья.
Согласно заявлению защиты, на квартиру Блиновской на Серпуховском Валу нашелся покупатель. Средства от сделки будут автоматически переведены на счет налоговой для уплаты ее долга. Ранее Блиновской было разрешено продать квартиру за 70 млн рублей также в счет возмещения долга.
Савеловский суд ранее в открытом судебном заседании приступил к рассмотрению дела Блиновской по существу.
Ее задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Вину после ужесточения обвинения в окончательной редакции Блиновская признала частично.
По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019−2021 годы. Суд отправил ее под домашний арест, а 15 мая ее супругу Алексею Блиновскому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по обвинению в пособничестве уклонению от уплаты налогов. 22 января 2024 года Замоскворецкий суд Москвы за нарушение ограничений в рамках домашнего ареста ужесточил Блиновской меру пресечения и отправил ее в СИЗО.