В Вологде сел самолёт из Петербурга с неисправной стойкой шасси

Проблему в левой стойке шасси специалисты аэродрома выявили уже после приеземления воздушного судна. Пробег Як-40 завершил в пределах взлетно-посадочной полосы.
Пассажиры благополучно высажены. Пострадавших нет. Самолет отбуксировали на стоянку.
Самолет из Петербурга с неисправной стойкой шасси благополучно приземлился в Вологоде. На борту Як-40 было 28 пассажиров, пишет 30 августа Северо-Западная транспортная прокуратура, которая проводит проверку по факту случившегося.
Проблему в левой стойке шасси специалисты аэродрома выявили уже после приеземления воздушного судна. Пробег Як-40 завершил в пределах взлетно-посадочной полосы.
Пассажиры благополучно высажены. Пострадавших нет. Самолет отбуксировали на стоянку.