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В Вологде сел самолёт из Петербурга с неисправной стойкой шасси

Самолет из Петербурга с неисправной стойкой шасси благополучно приземлился в Вологоде. На борту Як-40 было 28 пассажиров, пишет 30 августа Северо-Западная транспортная прокуратура, которая проводит проверку по факту случившегося.

Проблему в левой стойке шасси специалисты аэродрома выявили уже после приеземления воздушного судна. Пробег Як-40 завершил в пределах взлетно-посадочной полосы.

Пассажиры благополучно высажены. Пострадавших нет. Самолет отбуксировали на стоянку.

Прокуратура