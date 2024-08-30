В Ростовской области пожилой водитель попал в ДТП с двумя пострадавшими

В Ростовской области пожилой водитель попал в ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом 30 августа рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла на трассе М-4 «Дон» — Старая Станица — Красновка — Глубокий в Каменском районе. Предварительно, 79-летний водитель Chevrolet Niva при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Granta. В итоге машины столкнулись.
— В аварии пострадали 56-летний водитель Lada Granta и его 16-летний пассажир, они оба с травмами были доставлены в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции.
Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.
Донских водителей просят быть внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути и совершать резкие маневры.