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В Ростовской области пожилой водитель попал в ДТП с двумя пострадавшими

Взрослый и подросток пострадали после ДТП на трассе в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пожилой водитель попал в ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом 30 августа рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» — Старая Станица — Красновка — Глубокий в Каменском районе. Предварительно, 79-летний водитель Chevrolet Niva при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Granta. В итоге машины столкнулись.

— В аварии пострадали 56-летний водитель Lada Granta и его 16-летний пассажир, они оба с травмами были доставлены в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции.

Донских водителей просят быть внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути и совершать резкие маневры.