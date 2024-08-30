Пошел вынести мусор и попал в больницу: В Ростове восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком

В Ростове восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком. Происшествие случилось 27 августа на улице Передовой.
ОПАСНАЯ ЛОВУШКА.
По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», в тот день родители попросили сына выбросить мусор. Это простое поручение ребенок выполнял не раз, поэтому взрослые были спокойны.
Короткая прогулка обернулась для мальчика бедой. Все случилось, когда он уже шел от контейнеров домой. Путь пролегал мимо ямы, которую раскопали для ремонта теплотрассы. Место было огорожено, но школьника это не спасло.
По предварительным данным, асфальт под ногами ребенка начал сползать в провал. В итоге школьник оказался в яме с горячей водой.
Пострадавший смог выбраться самостоятельно.
— Ноги у него были бордовые по колено. Люди отвели мальчика домой, после чего родители вызвали скорую, — рассказали очевидцы происшествия.
Медики осмотрели школьника и приняли решение о его немедленной госпитализации.
ОФИЦИАЛЬНО.
В пресс-службе СУ СК по Ростовской области сообщили, что яма с горячей водой образовалась в результате прорыва трубы.
— С ожогами конечностей первой — второй степени он был госпитализирован в медицинское учреждение.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в региональном управлении.
Проверку организовала и областная прокуратура.
— По ее результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — сообщил в пресс-службе надзорного ведомства.