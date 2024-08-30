Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

«Я родила ребенка, занималась семьей, своим любимым делом, и бухгалтерия была последним, что меня интересовало. Так была, к сожалению, перейдена та тонкая грань, которая отделяла законные действия от незаконных», — сказала Блиновская, пояснив, что признает вину в уклонении от налогов, но считает себя невиновной в легализации средств.