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Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов

Остальные обвинения блогер отвергла, сообщили в суде.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Блогер Елена Блиновская 30 августа в Савеловском суде Москвы признала вину в уклонении от уплаты налогов, отвергнув обвинения в легализации средств, передает корреспондент ТАСС.

«Я родила ребенка, занималась семьей, своим любимым делом, и бухгалтерия была последним, что меня интересовало. Так была, к сожалению, перейдена та тонкая грань, которая отделяла законные действия от незаконных», — сказала Блиновская, пояснив, что признает вину в уклонении от налогов, но считает себя невиновной в легализации средств.

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