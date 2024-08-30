Большегруз полыхает на трассе под Воронежем

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области подтвердили, что на 502 км трассы М-4 «Дон» горит грузовик. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 14.52.- Огонь от горящего автомобиля перешёл на траву. В данный момент пожар ликвидирован на площади порядка 1 гектара силами трёх пожарных расчетов, — комментируют спасатели.