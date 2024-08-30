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Большегруз полыхает на трассе под Воронежем

Сегодня днем, 30 августа, на трассе под Воронежем загорелся большегруз. О ЧП сообщили пользователи социальных сетей. Очевидцы опубликовали фото и видео с места событий.

В пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области подтвердили, что на 502 км трассы М-4 «Дон» горит грузовик. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 14.52.- Огонь от горящего автомобиля перешёл на траву. В данный момент пожар ликвидирован на площади порядка 1 гектара силами трёх пожарных расчетов, — комментируют спасатели.

А на окраине Россоши тушат загоревшуюся сухую траву. Пока что огонь удалось лишь локализовать — на площади в 5 гектаров. Работу пожарных осложняют погодные условия: жара и ветер. Видео — «Регион-36».

МЧС
пожары