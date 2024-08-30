Экс-начальница Кормиловского отделения почты наворовала за месяц миллион

В Кормиловском районном суде рассказали о завершении рассмотрения дела бывшей исполняющей обязанности начальника местной почты Натальи Боцман.
Как установили следствие и суд, всего за месяц — с января по февраль нынешнего года — женщина наворовала на своем рабочем месте более 1 млн рублей. Брала деньгами и товарно-материальными ценностями.
В итоге суд признал Боцман виновной в присвоении в особо крупном размере. Приговор — 3 года колонии общего режима.
Однако в места не столь отдаленные женщина отправится не сразу, а только после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.
Кроме того, при вынесении приговора суд учел и другие смягчающие вину обстоятельства: активное сотрудничество со следствием, признание вины и полное возмещение ущерба, нанесенного предприятию.
Решение суда пока не вступило в законную силу.