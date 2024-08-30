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В Краснодарском крае водитель насмерть сбил семь кабанов

29 августа на 13 километре трассы «Кропоткин — Темижбекская» в Кавказском районе произошло ДТП, в котором погибли семь кабанов.

Неизвестный водитель сбил животных и покинул место происшествия. Тела диких животных были обнаружены на обочине дороги.

По данному факту главный государственный инспектор охотнадзора Минприроды Краснодарского края подал заявление в полицию. В нем содержится требование установить личность виновника происшествия, который нанес значительный ущерб экологии региона.

Министерство природных ресурсов Краснодарского края призывает водителей соблюдать осторожность, особенно на участках дорог, прилегающих к лесам и природным заповедникам, где риск столкновения с дикими животными особенно велик, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что 15 июля произошел трагический инцидент с редким переднеазиатским леопардом по кличке Терек из нацпарка Сочи, который был застрелен при попытке вернуть его в дикую природу.