Два брата угнали машину в Зиме и попали в небольшую аварию

— Они решили прокатиться по ночному городу, поэтому и угнали легковушку. Затем отправились за алкоголем, а для конспирации ехали с выключенными фарами. Предполагаемый угонщик не справился с управлением, машину занесло в кювет. После чего родственники приняли решение переночевать в автомобиле, а на утро закрыли его и уехали, — рассказали в пресс-службе полиции.