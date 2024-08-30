Два брата угнали машину в Зиме и попали в небольшую аварию

В полицию Зимы Иркутской области обратился 38-летний местный житель. Он рассказал, что его машину «Ниссан-Санни» угнали неизвестные. До этого автомобиль стоял около дома. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Полиция начала искать автомобиль и угонщиков. Машину нашли немного погодя в районе 18 километра автодороги «Зима-Верхнеокинск», затем нашли и подозреваемых. Ими оказались 19-летний местный житель и его брат.
— Они решили прокатиться по ночному городу, поэтому и угнали легковушку. Затем отправились за алкоголем, а для конспирации ехали с выключенными фарами. Предполагаемый угонщик не справился с управлением, машину занесло в кювет. После чего родственники приняли решение переночевать в автомобиле, а на утро закрыли его и уехали, — рассказали в пресс-службе полиции.
Отошли буквально на 10 метров от украденной машины и поймали попутку. В содеянном признались, вину осознали. Сейчас на нарушителей завели уголовное дело по статье за угон. Максимальным наказанием может стать лишение свободы на три года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что «Русские Витязи» опубликовали видео, на котором видно Иркутск с высоты птичьего полета.