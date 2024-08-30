В Ростовской области в аварии пострадали два человека

В Ростовской области в автомобильной аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в управлении ГАИ по региону. ДТП произошло 30 августа на трассе «г. Сальск-с. Новый Егорлык-с. Яшалта».
По предварительной информации ведомства, 16-летний водитель «ВА3−21074» решил обогнать другой автомобиль, но не справился с управлением. Легковушка на всей скорости врезалась в «Ладу Х-рей», под управлением водителя 36 лет.
От сильного удара травмы получили пассажир «ВАЗ 21074» 15 лет и водитель автомобиля «Лада Х-рей». Они с травмами были доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.