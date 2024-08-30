Прокуратура направит в военный суд дело в отношении Панина

Дело в отношении Панина возбудили весной 2023 года, поводом стали комментарии артиста по поводу взрыва на Крымском мосту — следствие посчитало, что он оправдал атаку на переправу. Тогда он рассказал РБК, что никогда не оправдывал террористические действия, но признал свои высказывания о взрывах на Крымском мосту.