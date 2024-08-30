В Ростовской области пожар спалил несколько хозпостроек

В Ростовской области произошел крупный пожар. ЧП случилось в Белокалитвинском районе 30 августа.
Сухая трава в хуторе Чапаевка загорелась около 14:00. В считанные минуты пламя охватило десятки квадратных метров. Очевидцы тут же вызвали спасателей.
— На место направили шесть человек на трех спецмашинах, — прокомментировали в ГУ МЧС по региону.
К прибытию огнеборцев полыхало порядка 650 квадратных метров. Пламя перебросилось с травы на бесхозные постройки. Полностью потушить пожар удалось через три с половиной часа, к 17:30.