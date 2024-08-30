В Крыму трое мужчин ворвались в дом и изнасиловали женщину на глазах у ребенка

В Севастополе трое местных жителей ворвались в дом и изнасиловали женщину прямо на глазах у ее маленького ребенка. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Крым».
Согласно опубликованной информации, происшествие случилось осенью прошлого года. Ночью трое сообщников ворвались в квартиру знакомого и совершили ряд половых преступлений против женщины. Зверство происходило на глазах у маленького ребенка. Затем они скрылись с места происшествия. Однако их сразу же задержали правоохранители.
В отношении мужчин завели уголовные дела. Суд признал их виновными. Они получили сроки — девять и семь лет в исправительной колонии общего режима и 369 часов обязательных работ. Также с двоих взыскали компенсацию морального вреда в пользу ребенка.