В Крыму трое мужчин ворвались в дом и изнасиловали женщину на глазах у ребенка

Согласно опубликованной информации, происшествие случилось осенью прошлого года. Ночью трое сообщников ворвались в квартиру знакомого и совершили ряд половых преступлений против женщины. Зверство происходило на глазах у маленького ребенка. Затем они скрылись с места происшествия. Однако их сразу же задержали правоохранители.