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В Крыму трое мужчин ворвались в дом и изнасиловали женщину на глазах у ребенка

В Севастополе трое мужчин надругались над женой знакомого на глазах у малыша.
Источник: Комсомольская правда

В Севастополе трое местных жителей ворвались в дом и изнасиловали женщину прямо на глазах у ее маленького ребенка. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Крым».

Согласно опубликованной информации, происшествие случилось осенью прошлого года. Ночью трое сообщников ворвались в квартиру знакомого и совершили ряд половых преступлений против женщины. Зверство происходило на глазах у маленького ребенка. Затем они скрылись с места происшествия. Однако их сразу же задержали правоохранители.

В отношении мужчин завели уголовные дела. Суд признал их виновными. Они получили сроки — девять и семь лет в исправительной колонии общего режима и 369 часов обязательных работ. Также с двоих взыскали компенсацию морального вреда в пользу ребенка.