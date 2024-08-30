В Ставрополе пенсионерка потеряла 10 млн рублей, поверив мошенникам

В Ставрополе пожилая женщина лишилась 10 млн рублей после разговора с мошенником. Об этом сообщили наши коллеги из «КП-Ставрополь».
Пенсионерке позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником полиции. Он сообщил женщине, что ее деньги пытаются перевести на подозрительную платформу. Для безопасности подставной сотрудник предложил ей взять кредит и перевести на якобы безопасный счет.
— Действуя по инструкции злоумышленника, заявительница совершила более 20 переводов на общую сумму более 10 млн рублей, — говорится в сообщении.
Когда пенсионерка поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. По факту произошедшего возбудили дело по статье «мошенничество».