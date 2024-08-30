В Ставрополе пенсионерка потеряла 10 млн рублей, поверив мошенникам

Пенсионерке позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился сотрудником полиции. Он сообщил женщине, что ее деньги пытаются перевести на подозрительную платформу. Для безопасности подставной сотрудник предложил ей взять кредит и перевести на якобы безопасный счет.