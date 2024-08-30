МАК назвал датчики угла атаки причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье

В отчете говорится, что экипаж в процессе полета заметил, что датчики угла атаки ведут себя неправильно. «Второй пилот информировал: “Смотри, у нас угол атаки большой”. КВС (командир воздушного судна) отреагировал: “Датчик угла атаки что ли не работает?” — говорится в отчете.
Также в полете произошло превышение допустимой скорости, о чем последовал звуковой сигнал. Его экипаж не обсуждал. Пилоты пытались справиться с возникшей ситуацией, но им это не удалось.
Показания датчиков угла атаки SSJ-100 показывали расхождение во время полета за неделю до крушения в Подмосковье 12 июля, сообщается в отчете. «6 июля после технического обслуживания самолета, проходившего с 20 марта по 6 мая, борт выполнял перегонный полет. “В процессе разбега на скорости 60 узлов зарегистрировано скачкообразное изменение значений угла атаки от датчика 1 до величины 7,2 градуса. Значения двух других углов атаки датчиков 2 и 3 и угла тангажа были около 0 градусов”, — говорится в документе.
Тогда экипаж переключил приборы на резервную подсистему датчиков угла атаки и благополучно завершил полет. После приземления пилоты указали на неисправности. «Комиссия изучает порядок устранения указанных неисправностей и принятые профилактические меры. Информация будет дана в окончательном отчете», — сказано в промежуточном отчете.
МАК рекомендовал усовершенствовать процедуру по замене датчиков угла атаки на самолетах SSJ-100. «Будет инициирован процесс разработки сервисного бюллетеня в дополнение к требованиям РЭ по однозначному закреплению накладки крепления датчика угла атаки за конкретным местом и самолетом с помощью нанесения соответствующей несмываемой маркировки на поверхность накладки», — говорится в документе.