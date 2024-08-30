МАК назвал датчики угла атаки причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье

Показания датчиков угла атаки SSJ-100 показывали расхождение во время полета за неделю до крушения в Подмосковье 12 июля, сообщается в отчете. «6 июля после технического обслуживания самолета, проходившего с 20 марта по 6 мая, борт выполнял перегонный полет. “В процессе разбега на скорости 60 узлов зарегистрировано скачкообразное изменение значений угла атаки от датчика 1 до величины 7,2 градуса. Значения двух других углов атаки датчиков 2 и 3 и угла тангажа были около 0 градусов”, — говорится в документе.